Jean Michel LAFITTE

Compound tous polymères hors PVC, additifs et charges.

Coloration, mélanges maîtres, PRECOLARC, tous effets. Proposition ou contretypage.

Recyclage à façon, purges et déchets de fabrication, rebuts de production.

Conditionnement et déconditionnement poudres et granulés.

Recherche et mise au point des matières plastiques

www.laecs.fr



Mes compétences :

Gestion

Développement commercial

Recyclage

Coloriste

Matériaux

Polymères

Plasturgie