Jean-Michel LAHAYE

J'ai maintenant 58 ans, j'ai vécu pour l'essentiel en région parisienne où j'ai occupé des postes de responsable comptable et audit en banque après l'obention de l'Expertise comptable.



Je réside en Camargue depuis 2 ans après avoir quitté Paris suite à un licenciement économique.

Il s'agit d'un projet de vie bien réfléchi , qui se réalise comme prévu mais qui reste à finaliser sur le plan professionnel ; la retraite ce n'est pas pour demain ....et c'est mieux ainsi.



Si vous partagez mon goût pour la Camargue (passionné de chevaux et de promenades mais aussi de pêche ), si vous recherchez un collaborateur expérimenté pour vous accompagner dans votre vie professionnelle en Languedoc Roussillon... n'hésitez pas à me contacter sur VIADEO ou LINKEDIN;



Mes compétences :

Comptabilité générale

Commissaires aux comptes

Comptabilité internationale Normes IAS/IFRS

Compliance Déontologie

Comptabilité et audit bancaire

Consolidation des comptes

Auditeur interne

Comptabilisation des instruments financiers

BAFI