Cloé RAULT

Key Account Manager depuis 2013

Responsable du secteur Pharma et industrie de Santé et secteur Services



Manager et pilote projets complexes de 2010 à 2013

Animation d'une équipe de consultants confirmés et seniors (développement compétences, évaluation, gestion staffing, etc...)

Missions réalisées dans différents secteurs d'activités (avec une expertise particulière dans les secteurs pharma , banques , services )





Champs d’intervention privilégiés :

Conseil cadres dirigeants

Transformation des entreprises et des organisations

Animation CODIR

Conduite du changement

Communication et ingénierie sociale

Développement relations IRP et institutionnels

Coordination équipe

Pilotage de missions complexes



Mes compétences :

Gestion de projets

Projets complexes

Conduite du changement

GPEC

Conseil RH

Banques

Management

Commercial