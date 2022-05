Bonjour,



Curieuse de découvrir d'autres personnes et/ou d'autres horizons professionnels, ce sera avec plaisir que je répondrais à vos emails ou à vos mises en relation afin de pouvoir échanger et s'entraider.



A bientôt,



Sandrine Paine



COMPETENCES



Document Control

Gestion, contrôle et suivi de la documentation technique d'un projet

Vérification de la conformité contractuelle des documents et de l'uniformité des données

Gestion des transmissions documentaires ( organisation de la traçabilité)

Administration et suivi des bases de données documentaire

Suivi des relations avec les fournisseurs ( dont les relances)

Formation des utilisateurs à la maitrise des outils et au respect des procédures

Formation d'un document controller

Contribution à l'amélioration de la procédure de gestion documentaire du projet

Contribution à la mise en place d'outils de partage documentaire



Gestion de projet

Rédaction et communication de procédures de travail

Coordination et interface avec les différents intervenants du projet ( équipe projet, fournisseurs et clients)

Suivi des livrables techniques du projet ( avec l'outil de planification)

Suivi administratif de l'avancement du projet ( tableaux de bord, échéanciers)



Recherche d'information

Maitrise des principes de la recherche d'information sur différents interfaces d'interrogation

Traitement, contrôle et mise en forme de l'information : analyse, enregistrement, classement et indexation

Conseil, orientation et diffusion aux différents publics



Mes compétences :

Documentation technique

Document control

Sociologie