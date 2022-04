Jean-Michel LAÏNÉ

CP MOA depuis juillet 2007 chez Cricket Media puis Adami. Auparavant CP MOE de 2001 à juin 2007 chez Steria. Equipes de 3 à 15 personnes.



Excellente connaissance opérationnelle des médias (télévision, presse papier et web) ainsi que des technologies Internet et mobiles sur lesquelles je travaille depuis 1996.



Excellentes capacités de synthèse, d'analyse et de rédaction, grandes capacités d'adaptation et d'intégration. Rigoureux, créatif et force de proposition.



Mes compétences :

Gestion de projet

Web

Médias sociaux

Relations Presse

Marketing opérationnel

Développement informatique

Communication

Médias

Presse écrite