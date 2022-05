Curieux et passionné, je me réalise complétement dans l'enrichissement et le transfert de mes compétences.

D'une approche globale, ma grande satisfaction est d'apporter des solutions réalistes et simples à mettre en œuvre.



en résumer, j'aime construire, partager et transmettre.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Gestion de projet

Système d'information

Conseil en organisation