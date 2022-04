Jean-Michel LAMIEN

Rigoureux et discipliné, exemplaire dans mon commandement je porte une attention particulière aux préoccupations de mes collaborateurs. Je consacre sans compter à ma fonction en ayant le sens du rendement et de l'efficacité. Toujours motivé et volontaire, je me montre particulièrement performant dans tous les volets da ma fonction de responsable logistique dans le domaine des munitions et carburants. Personnalité attachant, je suis un auxilliaire précieux de mes chefs.



Mes compétences :

Gestion des stocks.

tenue d'une compatbilité.

Manager une équipe de 5 à10 personnels.

Application des règlements et consignes (HSCT)

Elaboration de note d'organisation et de consignes