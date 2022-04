Jean-Michel LANGEVIN

Professionnel de la commercialisation du vin à l'Export sur les circuits traditionnels depuis bientôt 15 ans -

J'ai créé mon propre Bureau Export = Sud Tendances Diffusion - destiné à ouvrir des portes à des Domaines du Sud de la France offrant un bon rapport qualité prix pour une part , ou un niveau de qualité au dessus du lot , à faire découvrir aux professionnels d'autre part .

Mes choix de collaboration sont dictés à la fois par l'intérêt pour les produits à commercialiser et l'intégrité et le professionnalisme de mes interlocuteurs .

Mon métier englobe la réflexion sur la stratégie Marketing des entreprises partenaires .

Mes zones de prédilection sont l'Europe ( Bénélux , Royaume Uni , Irlande ,Allemagne , Danemark prioritairement )

Disponible pour des missions de prospection sur des zones plus lointaines ( Asie ou autres ) .