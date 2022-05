Thierry VILLAC

Consultant RH et psychologue, j'interviens dans l’évaluation des compétences comportementales et managériales.



Des fonctions marketing exercées pendant 16ans dans des groupes internationaux (Nobel Industrie, Novartis) m’ont permis de bien connaître le fonctionnement opérationnel des entreprises.

Je me suis ensuite orienté vers le conseil, pour être pendant 8 ans Directeur d’Etudes marketing qualitatives, principalement orienté vers le secteur des services.



Dans un deuxième temps de mon parcours j’ai acquis de nouvelles compétences en analyse du comportement humain en complétant ma formation : cursus en psychologie clinique, psychosomatique, et formations complémentaires (MBTI, PNL..).

Depuis 2004 je suis spécialisé dans l’évaluation des ressources humaines.



En bref, mon métier consiste à aider les entreprises dans leurs recrutements ou leur gestion de mobilité interne en évaluant les compétences managériales de leurs candidats, en identifiant les collaborateurs à potentiel, et en les conseillant pour développer ces compétences.

Les principaux clients de altanova-rh sont des cabinets conseil en recrutement, des Groupes de l’industrie et du service, du domaine de l’énergie et des transports, du secteur bancaire et de l’assurance, des laboratoires pharmaceutiques.



J’interviens principalement sur des missions de :

- Bilan managériaux

- Assessment Center



J’ai également développé une expertise dans les problématiques liées au stress, et interviens dans le cadre d’actions de diagnostic du climat social et de prévention des risques psycho-sociaux.





Mes compétences :

Études qualitatives

Psychologue

Gestion des talents

Gestion du stress

Assessment Centers

Consultant RH

Ressources humaines

Risques psychosociaux