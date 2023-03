Jean-Roch ANDRE

Bonjour, et bienvenue sur ma présentation :-),



J'accompagne les particuliers et les entreprises depuis 1991.



Aux collaborateurs et managers, je propose des montées en compétences et une pédagogie directement opérationnels. Pour les gouvernances, j'accompagne la mise en place de dynamique de Sensmaking et d'intelligence collective.



Je mets à votre disposition ma spécialisation dans :

• la formation des managers, hiérarchiques ou transversaux, sur leurs problématiques quotidiennes,

• la conduite de projets,

• la prise en compte du stress et des risques psychosociaux, aux échelons personnels, managériaux et organisationnels.



Pour les gouvernance, j'intègre le Forum Ouvert dans une dynamique de changement de culture ou de pratiques, sur le bien-être au travail, par exemple.



Plus qu'une motivation, c'est une vocation et une expertise.



Pour les particuliers, je dirige une structure qui forme des professionnels en techniques de relaxation et gestion du stress (www.ecoledustress.com).



Comme références, je travaille avec l'ESCP Europe (directeur pédagogique), l'ICSI (sécurité industrielle), des organismes de formation (n'hésitez pas à me contacter), et des clients en direct (British Telecom, Les mousquetaires, AGIRC...), par exemple.

Je suis membre du SYCFI et respectueux de notre déontologie de consultants-formateurs, reconnu et référencé comme "expert" au répertoire nationale des formateurs RPCFI. Je suis aussi instructeur et membre du CA de l'organisme de qualification Qualipro-CFI.



Je me tiens, évidemment, à votre disposition.

Merci à vous,



Mes compétences :

Communication

Gestion du stress

Management

Coaching

Formation

Conduite de projet