Martine PLAT

25 ans d’expérience auprès de PME dans les secteurs de l’édition informatique, du conseil aux entreprises et d'internet m’ont permis de développer une réelle polyvalence ainsi qu'une vision globale et transverse de l’entreprise.



Mes compétences :

• pilotage opérationnel de l’activité et mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs clés de la performance

• gestion des activités comptable et juridique

• élaboration budgétaire et contrôle de gestion

• coordination RH et gestion du personnel

• conduite de projet de mise en place d’outils de gestion et organisation



Accompagnement au changement

Webmarketing