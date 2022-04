Muriel SCHULZ

Membre de comités exécutifs depuis plus de 10 ans en tant que DRH opérationnel et fonctionnel, j'ai exercé mon activité dans des entreprises internationales et cherchant à améliorer la satisfaction des clients. J'accompagne les opérationnels dans la conduite du changement des organisations, l'adaptation des cultures de management et le développement des compétences des équipes.

J'ai une expérience significative dans l'élaboration et le déploiement de politiques RH au service de la stratégie de l'entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des enjeux de rareté des compétences, d'anticipation des métiers futurs, d'attractivité et de réputation employeur, d'alignement des politiques de rémunération, mais aussi d'engagement et de développement des collaborateurs. Je parle couramment anglais (langue de travail quotidienne dans 2 sociétés).



Mes compétences :

Développement des compétences

Gestion des talents

Leadership

Management

Formation

Ressources humaines

Développement durable