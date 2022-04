Delphine BOTTA

De formation BAC+5, j'ai une expérience de plus de 6 ans en tant que Responsable RH.

J'ai pu évoluer dans des organisations multi-sites sur des postes en management et développement des Hommes.

Mon parcours pluridisciplinaire m'a permis d'avoir une expérience ultra-riche, et passionnante.

Mon approche opérationnelle métier me permet d'être force de proposition pour accompagner mon périmètre.

Sens des priorités et du service.

Autonomie dans la conduite de mes missions.



Mes compétences :

Responsable Ressources Humaines

Management des Ressources Humaines

politique sociale

Recrutement

DRH

Management

Accompagnement RH

Accompagnement au changement

Développement RH

Gestion de la formation