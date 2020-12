Rachelle YENKAMALA

Passionnée par les nouvelles opportunités de croissance en recherche développement et innovation, orientée résultats et expériences interactives...

Dans un environnement en constante évolution, j'identifie des opportunités, je recommande des solutions créatives et je pilote les initiatives. Je synchronise les besoins tant des vendeurs avec ceux des clients.



Authentique, pédagogue, avec une vision toujours globale des situations, je met à profit mes aptitudes à fédérer, planifier, anticiper, gérer les conflits et aléas, transmettre pour mener les projets efficacement.

Je maîtrise Excel et SQL de manière avancée.

Dotée d'une aisance à l'oral comme à l'écrit, et de j'essaie de toujours privilégier une communication bienveillante et une ouverture d'esprit pour permettre l'harmonie et l'adhésion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pack Office : Excel, Access...

Html/css

PHP / MYSQL

SPSS, Sphynx

Google Adwords, Google Analytics

Photoshop, Flash, Dreamweaver

CMS (Joomla...)

E-marketing

Emailing

Webmarketing

Marketing internet

Ecommerce

Traffic manager

Ebusiness

Référencement