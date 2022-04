Bruce MAHILLET DE KOMET

Me voilà revenu à mes anciennes "amours" : la formation en management et ressources humaines.



Après mon expérience dans la gestion des assurances je me suis orienté vers les métiers à forte connotation relationnelle (enseignement, formation, ressources humaines).



Cette évolution professionnelle m'a beaucoup appris sur moi-même et sur les autres.



Emballé par un concept de nouvelle génération de cave à vins et d'épicerie fine, j'ai monté le premier magasin de ce type en France.



Mon objectif était de monter une chaîne de magasins, mais pour des raisons indépendantes en partie de ma volonté j'ai décidé d'arrêter cette activité pour revenir à mes précédents centres d'intérêts.



Depuis 2007, ma réflexion sur le développement des managers et des collaborateurs, m'a amené à compléter les solutions proposées à mes clients par le coaching.



Cette réflexion m'a conduit également à me poser la question suivante :



«Alors que chaque situation et objectif de coaching est différent, comment peut-on se borner, dans un domaine aussi complexe de l'être humain, à n’utiliser qu’un seul outil de développement personnel sachant que chacun d'eux à ses limites ?».



Ceci est malheureusement la pratique professionnelle en cours. Car en effet, quelle que soit la performance de l'outil de coaching, il ne peut convenir pour toutes les situations et objectifs de développement personnel ou professionnel.



Aussi ai-je décidé de me certifier sur plusieurs outils de coaching afin prendre en compte la complexité et la singularité des situations qui me sont présentées.



Ma spécificité : le Coaching "sans a priori d'outil" qui, selon moi, est une approche spécifique qui permet de choisir l'outil le mieux adapté au contexte et objectifs à atteindre.





Mes compétences :

Ressources humaines

Ingénierie de la formation

Formateur de formateurs

Formateur commercial

Management

Formation de formateurs

Formation

Vente

Formation Continue