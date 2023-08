José Antonio JIMENEZ (JIMENEZ)

Agé de 55 ans diplômé d'expertise comptable et membre associé du Registro de Expertos Contables en Espagne, en reconversion, j'ai une expérience professionnelle significative dans le secteur de l'expertise comptable et le contrôle des comptes, depuis près de 20 ans, mais j'ai travaillé dans différents secteurs.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Droit des sociétés

RH

Comptabilité (tenue, révision, liasses)

Social & Fiscal (payes, déclarations, assistance,

Audit legal (secteur commercial et associatif)

Logiciels bureautiques (Microsoft Excel, word, pow

Logiciels professionnels (sage, coala, ebp, cegid,