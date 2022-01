10 ans de formations managériales

MI MII MBA 3 eme Cycle Certifications

2 ans anglaises



12/02/1985



•Expertise-comptable

•Cabinet d’avocats ( Barthélémy, Parme, barreau américain ,...)

•Gestionnaire

•Responsable

•Économe



Je suis un manager global des fonctions supports grâce à de nombreuses missions entreprises sur le territoire français et en particulier l’IdF comme auditeur expérimenté. Essentiellement maître de la partie Administrative Comptable et Financière , j’ai une gestion de bon père de famille.



Famille Schlumberger, Seydoux ( lien en gérance directe), nous disposons de bureaux comme principe RH et éventuellement un terrain à bâtir dans le cadre de la promotion immobilière, construction.



Charles-Henri FAVIER



Mes compétences :

Informatique

Rédaction

Diplomatie

Comptabilité

Synthèse

Management

Mathématiques appliquées

Transport

Data

Management audits

Balance Sheet

Cash Flow Management

Management Control

Report Writing

Taxation

decision support

Audit

external audit experience

Debt Finance > Debt Recovery

Cost Reduction

General Ledger

Internal Audit

Accounts Receivable

course management

Internal Control

Cash

Customer Relationship Management

Flow Management

Internal Audit experience

Project Management

Public Sector

SAP Global solution experience

managing accounting services

transferable skills

Social Media

SAP

SAP CRM

SAP ERP

SAP OFFICE

SAP modules

Microsoft Office

SAP FI

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Bloomberg Software

Bug Tracking System

Reuters Financial Applications

SAP CO