Florence DEVAUX

14 années dans l'organisation de séminaires et d'événements d'entreprise, pour vous assurer un véritable professionnalisme et un service attentif et attentionné. 17 ans dans le même établissement, parce que l'on s'y sent bien : 8 hectares de Parc arboré, un cadre élégant et lumineux, une équipe chaleureuse, et toujours du mouvement, des nouveautés, voire de l'innovation. Cette année, découvrez les ateliers & les activités "Bien-être au travail et événements d'entreprise au vert", pour les pauses pendant vos séminaires, les journées d'incentive, la cohésion de vos équipes, l'accueil de vos clients VIP... Nos astuces pour organiser vos événements et les détails sur ces activités se trouvent ici : http://seminaireenentreprise.wordpress.com/



Mes compétences :

Bien être au travail

Cohésion d'équipe

Communication

Gestion du stress

Lancement de produit

Organisation

Relaxation