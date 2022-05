Thierry Viadeo JARLET

Attaché aux valeurs de solidarité et d’équité, à la recherche des solutions qui permettent de concilier efficacité économique, respect des acteurs et préservation des ressources.



Dans cet esprit j'ai mené des missions d'accompagnement des politiques RSE pour diverses entreprises et organismes, dirigé l'Administration et la Communication de la CNIL, assuré la direction générale de l'Union France Alzheimer de 2010 à fin 2013. C'est dans ce même esprit que je continue, pour et avec la Mission Locale de Paris.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication