Loic LOIC SIMON (SIMON)

Loic est actuellement en charge du développement des canaux de distribution Cloud à la Direction des Partenaires Commerciaux d'IBM France.



Dans ce cadre, il anime notamment le Club Cloud des Partenaires dont les membres, éditeurs, intégrateurs, revendeurs, consultants, hébergeurs, infogéreurs, SSII, experts... partagent expérience et expertise pour apporter aux entreprises des technologies, services et solutions Cloud [IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS]



Evoluant depuis près de 30 ans aux côtés de fournisseurs de solutions business à destination des entreprises, Loïc développe, formalise et déploie des méthodes innovantes de développement des affaires.



C’est à ce titre qu’il a été détaché trois ans à IBM Europe et deux ans à New York, afin de conseiller les partenaires clés d’IBM Software dans leur stratégie.



Auparavant, et fort de son expérience dans la direction d’équipes commerciales et marketing IBM et dans l’animation de réseaux de partenaires, il a durant trois ans développé avec succès les ventes de deux petites filiales d’IBM spécialisées dans les solutions métier en direction des PME.



