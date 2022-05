Philippe GASTEAU

Entrée dans la vie active dès ma sortie du service militaire, j’ai commencé à travailler dans le secteur de la publicité en devenant attaché de production.



Dès 1989, rapidement passionné par les nouvelles technologies, je participais à la création d’une entreprise familiale spécialisée dans l’installation d’ordinateurs préconfigurés.



Cette expérience positive marque le début de ma carrière en informatique. Aimant les challenges, j'ai assumé les missions de responsable de maintenance sur des sites grands-comptes, chef de projet en intégration système & réseau, responsable du service client d'un hébergeur, et directeur de production spécialisé dans le cloud, poste que j’occupe actuellement chez Aspaway.



Particulièrement sensible à la relation client, je me suis spécialisé dans l’organisation des services support et de production informatique dans une approche ITIL.



Attentif au marché et motivé à rester au contact des évolutions techniques, je participe actuellement à la mise en place bout-en-bout d’un Datacenter orienté Cloud en collaboration avec IBM.





Mes compétences :

Manager de projet

Management d'équipe

Organisation du travail

ITILV3

Production informatique

Cloud computing

Organisé

Rigoureux

Project Management

Virtualization

CMDB

Redmine

Software as a Service

Platform as a Service

Citrix Winframe

Active Directory

Microsoft Windows

Réseau

ITIL

Centreon

LAN/WAN

Microsoft Office

Microsoft Project

Microsoft SharePoint

TCP/IP

VMware