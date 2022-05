Philippe GASTAUD

Plus de 15 ans d’expérience en Stratégie Marketing, Marketing Opérationnel, Communication et Conception-Rédaction pour des Directions et Médias off-line et on-line.



Journaliste de formation, j’ai débuté comme pigiste pour la presse et pour des agences de communication digitale pour ensuite devenir Responsable Marketing au sein de groupes, acteurs leaders sur leur marché. J’accompagne aujourd’hui les directions d’entreprises dans leur stratégie marketing et digitale pour gagner en notoriété et accroître leur performance commerciale.



www.e-strategic.fr



Mes compétences :

SEO/SEM : Google Analytics, Xiti...

Informatique & Bureautique : Office, Mac OS...

Création : Photoshop, Quark XPress, Sharepoint...

Communication

Community Manager

Marketing

Rédacteur

Webmarketing

Chef de projet

E-Marketing

Médias

Dynamique