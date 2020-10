Jean-Michel LAPLANCHE

Ingénieur HSE certifié N° 26283,



Consultant et Formateur (coordinateur sécurité site Seveso seuil haut) et formateur en centres certifiés par UIC l'union des industries chimiques (RC- FSEE 1 et 2 et ATEX).



Missions de conseil DUERP, certification Ohsas 18001, Iso 45001, Iso 14001, MASE, iso 9001...

IPRP Intervenant en Prévention des Risques Professionnel Organisationnel et Technique N° 0409ALS495 enregistrement par DIRECCTE - CARSAT- OPPBTP - ANACT.



Jinterviens en HSEQ Hygiène Sécurité Environnement et Qualité dans les TPE PME PMI et en écoles (Masters, Licences et BTS) dingénieurs Cési, Université, Fac de Chimie, CNAM, IEF EET Institut Européen de Formation Ecole Europe Technique.

Formateur de CHSCT - FSEE - RC - et référent SST.



Jai occupé des fonctions de Responsable de service QHSE dans le secteur industriel, et de Chef de projet d'industriel de grandes entreprises.



J'ai géré des dossiers dICPE et de reconstruction et déplacement d'usine.



Mes compétences :

Management

Formation professionnelle

Conseil

Communication

Accompagnement

Sécurité

ISO 45 001

ISO 14 001

ISO 9001

Kaizen

HSE

Amélioration continue

Qualité

Études d'impact

Développement Durable

Formation

Prévention des risques

Pédagogie

Coaching

Iso 45001

AITF 16949