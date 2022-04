Bonjour à tous.



Je me présente: Jean Michel Lara.



Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la communication interne et externe des entreprises. J'effectue actuellement un doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication à l'UNSA et suis dans le domaine de la comm depuis plus de 10 ans maintenant. Mon parcours universitaire et professionnel n'est que: "communication".



Mon "terrain" de prédilection reste néanmoins la performation des personnels.



J'ai, en effet, travaillé longuement sur le sujet et ai adapté différentes techniques à cet effet. Je souhaiterais rentrer en contact avec des personnes (chefs d'entreprises, cadres, toutes professions nécessitant une attention accrue sur leur expression verbale et non-verbale, etc) désireuses de se performer en vue d'augmenter et parfaire leur communication ainsi que leur "visibilité". J'ai effectué un travail de synthèse sur les différents registres verbaux et non-verbaux en les adaptant à des situations d'expression diverses.



On pourrait aisément, me considérer, comme polymorphique dans un domaine qui ne l'est pas moins.

Si je devais me définir en tant qu'individu en situation de travail dans le domaine de la communication, j'aurais tendance à m'assimiler, non sans humour, à un : "couteau suisse". Rassurez-vous, je ne "blesse" pas étant à l'image du pays auquel j' assimile ma particularité: la neutralité.



J'espère avoir susciter un tant soi peu d'intérêt voire de curiosité de votre part et reste à votre entière disposition pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Communicant

Méthodique

Synthétique