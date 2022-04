Jean Michel LARONZE

Militaire depuis 32 ans, j"ai été reçu au concours des majors en 1999 et je suis spécialiste en gestion et approvisionnement des matériels. Mes compétences sont multiples car depuis le début de ma carrière j'ai pu exercer et m'épanouir dans de nombreuses fonctions à responsabilités telles que, instructeur de jeunes recrues, gérants de mess, chargé des contrats et marchés. Dans chacune de mes fonctions, je dirigeais une équipe de personnels militaires et civils. Ambitieux, j"ai besoin de prouver que je suis capable de mettre mes compétences au service d'une société civile. Je suis sportif, pragmatique et je pense posséder les nombreuses qualités d"un militaire comme la disponibilité, le souci du détail, le sens de l'organisation et la capacité à diriger une équipe.



Mes compétences :

Gestion de matériels

sécurité des installations et du personnel

Encadrement d'une equipe

Bonnes connaissances en informatique