Jean-Michel LE BOURDONNEC

Exercice de la profession d'ingénieur conseil durant 23,5 ans.

Dans la construction industrielle & le génie civil

Spécialités :

Maîtrise d’œuvre en bâtiment industriel et agro-alimentaire

Traitement d’eau potable et d’eau de mer

Ingénierie industrielle, de production thermique, énergétique, pompage, traitement des eaux et écloseries d'huîtres

Réfrigération industrielle et surgélation

Voiries et réseaux divers des bâtiments, sanitaires et fluides

Traitement des résidus et déchets dans le cadre d'études relatives à des stations d'épuration

Chauffage, ventilation, conditionnement d'air, électricité basse et moyenne tension

Techniques d’élimination des nuisances relatives au re-traitement des odeurs d’équarrissage dans les abattoirs

Béton armé et précontraint, maçonnerie, charpente bois et métallique



Mes compétences :

Calculs réseaux hydraulique

Calculs réseaux vapeur

Anti-corrosion marine

Pompage

Thermique