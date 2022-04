Jean-Michel LE SAUX

Je partage le principal de mes activités entre Aquitaine et Poitou Charentes.

Parcours atypique. 10 ans à la tête d'un studio de création graphique sur Bordeaux, puis une pause dans la programmation Rock, et enfin indépendant, graphiste, éditeur/conseil.

Je privilégie la qualité des relations et des projets.

Principaux secteurs : culture, institutionnel, tourisme, art.

Travaux : création, édition, reportage, conseil, suivi de fabrication.



Depuis toujours ou presque... et en parallèle de mon travail de graphiste, je suis plasticien. Sculpture, peinture et photographie se mêlent joyeusement autour de projets, d'expositions et de rencontres ou l'humain et le "sens" sont déterminants.



Fortement impliqué dans l'association "l'Art en Personnes" j'y trouve un espace libre de création et d'humanité.





Mes compétences :

Art

Cinéma

Communication

Création

Édition

Graphisme

Musique

Nature

Peinture

Photographie

Sculpture

Voyage