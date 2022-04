Jean-Michel LEBRET

Et pourtant chacun naît d’un même cri,

chacun naît du même souffle tout entier en nous.



Au premier jour de notre vie sur terre,

le souffle … substrat de ce que nous sommes,

de ce que tu es au plus profond de toi même …



Le souffle en nous, le souffle en toi …

terre fertile de ton bien-être tout entier.



Ce souffle pour la vie … ton souffle vers ta vie, comme un cri sans cesse renouveler ...



Comme pour réveiller ta conscience et te rappeler à toi l’humain, que tu es noble et porteur de la lumière qui signe la présence du divin en toi.



La Naturopathie au quotidien, ou comment prendre en main votre santé de demain.

