Jean-Michel LECOQ

Cadre supérieur de la fonction publique j'ai eu l'opportunité d'exercer dans une administration centrale très transversale ainsi que dans le beau monde des collectivités territoriales. Aller au plus prés du terrain et articuler visions stratégiques, pragmatisme et volontarisme, responsabilité et innovation, pouvoir se confronter à des enjeux très divers de l'action publique sont les leviers qui me font agir.



Ma vie professionnelle a développé mon goût pour la méthode et le travail, le travail en équipe et le management, ainsi qu'une bonne adaptabilité aux structures. Elle m'a permis de mettre en œuvre des aptitudes d'analyse, de conception et de mise en œuvre de projets en intégrant les dimensions stratégiques et opérationnelles.



Mes compétences :

Adaptabilité

Conseil

Dialogue social

Education

Encadrement

Finances

Finances publiques

Fonction publique

Juridique

Management

Polyvalence

Rédaction

Rédaction juridique

Ressources humaines

Stratégie

Transversalité