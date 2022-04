Jean-Michel LEGAUD

27 novembre 2015

3ème Meilleur événementiel d'un organisme public Trophées de la Communication



28 novembre 2014

3 prix aux Trophées de la Communication



23 mai 2013

Prix spécial du jury dans le cadre du Prix Impulsions de l'action administrative innovante

Community manager pour le réseau académique des GRETA



29 mars 2011

Référent COM ' inter-académique auprès des 3 DAFCO d'Ile de France



Septembre 2009 à décembre 2015

Responsable du service Communication («COM'»)à la Délégation Académique à la Formation Continue (DAFCO) de l'Académie de Versailles.



Missions:

Valoriser à l'externe le réseau des GRETA, ses spécificités et ses savoir-faire

Optimiser la communication interne au réseau des GRETA et à l'échelon académique

Obtenir le label «Marianne»



Animateur de la revue mensuelle "Intelligence & Territoires". Cette revue s'inscrit dans une démarche volontaire d'intelligence sociale afin de mieux aider les professionnels, les organisations et les territoires à se projeter dans une stratégie de performances durables.





Janvier 2008 à Septembre 2009:

Chargé de mission à la Cellule Modernisation (Mise en oeuvre de la RGPP)de l'Académie de Versailles. Rattaché directement auprès du Secrétaire Général de l'Académie,le chargé de mission est co-responsable de la mise en oeuvre du plan de réorganisation des services académiques.



Septembre 1995 à Décembre 2007:

Chargé de mission territoriale à la Délégation Académique à la Formation Continue (DAFCO)de l'Académie de Versailles.



Pilote du Fonds Académique de Développement (FAD) pendant quatre années.



Animateur dans le cadre du réseau des GRETA (Formation continue des adultes )du Val d'Oise, d'une équipe de:

-12 consultants (CFC),

-47 centres de formation actifs,

-600 intervenants

au bénéfice de plus de 4 500 stagiaires (salariés, D.E, jeunes)

Accompagnement et conseil au quotidien des équipes managériales avec un double objectif :

- Maintien dans l?emploi de tous les personnels,

- Recherche de la meilleure performance économique.



Chargé de mission à la Cellule FSE (Fonds Social Européen)de l'Académie de Versailles (2007).



Suivi de la convention nationale avec La Poste (2007)



Participation aux travaux et aux publications du groupe Relations Emploi/Formation de l'Académie de Versailles.



Membre du SPE (Service pour l'Emploi) départemental du Val d'Oise.



Parrain de jeunes de ZUS auprès de la Mission locale de Cergy.



1981 à 1995

Conseiller en formation continue: Intervention sur l?ensemble des publics, des financeurs, des secteurs économiques. Spécialisation en ingénierie pédagogique dans les interventions de reconversion à partir de 1988:

RENAULT : Usine de Billancourt et autres sites, 5 années d?expériences réussies, 100% en matière d?emploi, d?accès aux métiers et d?obtention de diplômes ( du CAP au Baccalauréat Professionnel ).

Cie Parisienne de Chaudronnerie Tuyauterie ( C.P.C.T ) : Coordination d'un dispositif multi-partenarial de maintien des salariés dans l'emploi avec un taux de réussite de 93%.

Intervention avec une équipe de consultants, au profit de grands groupes, de P.M.E/P.M.I ou des collectivités territoriales, sur des chantiers d?accompagnement de processus de changement et d?analyse de la valeur.



Consultant associé à l?élaboration du groupe Métier des O.E.A de l'Education nationale sur le site d?Argenteuil.



Chargé par le Recteur, d'une mission spécifique auprès du DAFCO, de mise en oeuvre du plan de formation des personnels sous Contrat Emploi Solidarité.



Coordination académique des manifestations publiques de la formation continue.



Formateur :«Optimiser notre présence sur les salons»,



Tuteur de CFC stagiaires et d'étudiants en DUFA, Maîtrise et D.E.S.S. «Cadres de la formation continue».



1974 - 1981

Gestionnaire de Lycées et Collèges



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Conseil

Analyse de la valeur

Communication

Gestion administrative

Conduite du changement

Intelligence économique

Audit

Politiques publiques

Gestion des ressources humaines

Coaching

Management

Veille

Formation