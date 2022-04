Alain DELORME

Directeur Technique du groupe EuropaCorp après une première carrière à TDF.



Solides connaissances des marchés de l’audiovisuel et des télécommunications, et compétences en matière de:

- pilotage, orientation et coordination stratégiques et financières d’entreprises,

- relationnel et communication avec les autorités politiques et organismes de régulation,

- représentation et conduite d’organismes internationaux,

- connaissance marchés des medias, de l’audiovisuel et des télécommunications,

- expérience du changement de statut et accompagnement de LBO en temps que membre de l’équipe dirigeante,

- pilotage et accompagnement du changement dans l’entreprise.



Mes compétences :

Management

Direction générale

Marketing

Commercial

Consolidation

Informatique

Telecom

International

Multimedia