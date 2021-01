Christian BRYON

- Gestion des Grands Comptes Nationaux, stratégie de ventes, animation de réseaux de ventes.

- Réponse aux appels d'offres privées et publiques.

- Conception d'offres, construction de business plan, rédaction de propositions commerciales.

- Négociation et rédaction des contrats, synthèse et présentation d'affaires.

- Définition des budgets et des objectifs, tableaux de bord, reporting managérial.

- Développement d'affaires, de comptes, de produits et de partenariats d'entreprises.



Mes compétences :

Vente

Grands comptes

Audiovisuel

Développement commercial

Télécommunications

Commercial

Energie

Équipementiers

Ingénierie

Ingénierie d'affaires