Jean-Michel LEGEAI

Suite à diverses expériences, notamment dans la Publication Assistée par Ordinateur j'ai dû me reconvertir pour rester en adéquation avec la conjoncture économique. Plus récemment, une période de stage en entreprise dans un cabinet de gestion de paie m'a permis d'intégrer une formation Gestionnaire de Paie chez Retravailler dans l'Ouest, et j'envisage de concrétiser mon projet professionnel dans ce domaine qui me passionne.



Mes compétences :

CEGID

Microsoft Office 2007