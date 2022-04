Jean-Michel LEMARIE

Chez Nokia (auparavant Alcatel-Lucent jusqu'à son rachat en janvier 2016), direction IT, 35 ans d'expérience, je dirige des projets mondiaux de transformation des processus « Métier » et du système d'information du groupe. Mon domaine d’expertise est les opérations dans l’industrie (Management des projets/contrats client, Supply Chain, Services) et le Système d’Information associé (ERP), dans un environnement international et multi culturel.



Mes compétences :

Business Analysis

SAP ERP

Direction de projet

Télécommunications

Système d'information

Lean supply chain

Ingénierie