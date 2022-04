Jean-Michel LEROY

En raison de ma formation universitaire et de mes aspirations professionnelles, j'évolue depuis plus de 15 ans dans le monde industriel au niveau international, et plus particulièrement en Europe du Nord et de l'Est. J'aime créer et développer des réseaux de distribution à l'étranger, animer une équipe commerciale pour atteindre ensemble les objectifs de chiffre d'affaires et de marges. Je m'appuie sur de solides connaissances linguistiques, sur mon esprit d'initiative et mon dynamisme.