Jean-Michel LEROY

Mon profil et mes expériences:



Spécialiste des affaires avec une connaissance spécifique et approfondie des moyens de communication, de la presse écrite journaux et magazines, de la radio et la télévision. J'ai résidé et travaillé en Europe, Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.



Résidant actuellement en France, je gère ma propre entreprise comme Apporteur d'affaires dans les aides financières de la Commission Européenne, la comptabilité hybride et le marketing digital.



Mes compétences :

Gestion

Développement commercial

Ventes

Marketing

Management commercial

International

Consultant

Coaching

Business plan

Agent commercial