Rezotot LE RÉSEAU GÉNÉRATEUR DE BUSINESS

Avez-vous besoin de 100 contacts supplémentaires ? NON



Avez-vous besoin de 10 clients complémentaires ? OUI



Après avoir écumé les réseaux et collectionné des centaines de cartes de visite, le constat est sans appel : « sur les 80 personnes rencontrées seules 2 ou 3 m’intéressent, … mais je n’ai même pas pu les aborder ! »



Nous vous proposons RézoTOT, le réseau spécialisé dans la génération de business :



Chaque séance se déroule de la façon suivante :



• Accueil et petit déjeuner



• Un professionnel* développe une thématique qui vous sera utile au quotidien dans votre activité (Ex. comment éviter les spams, comment transmettre ou éditer sur un site des photos de qualité, comment optimiser son temps…)



• Après avoir décliné son nom et son activité, place aux têtes à têtes : chacun sélectionne son ou ses interlocuteurs pour un entretien approfondi qui débouchera directement sur du business.



Pour être informé et bénéficier de nos offres il faut s'inscrire sur le "GROUPE RézoTOT" sur Viadéo pas simplement être présent dans les "CONTACTS".

Pour cela copiez l'URL dans votre navigateur et adhérez au groupe.

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=002m4brmz0s6t86&ga_from=Fu:/hub/listehub/;Fb%3AmyHubs%3Bfe%3Ahub-title



Venez nous rejoindre au cœur de Paris dans la mythique brasserie « Au Pied de Cochon »



6 rue coquillère 75001 Paris (entre l’église st Eustache et la bourse du commerce)

- Métro les halles - Sortie Rambuteau



Le prochain petit-déjeuner aura lieu le

Mardi 12 mars

Accueil et petit déjeuner de 7h30 à 7h55 - Séance de 8 à 10h - PAF : 22 €



Pour participer, envoyez un mail à contact@rezotot.net en indiquant votre nom, prénom, nom de société, activité et adresse de correspondance.



Pour être membre RézoTOT, il faut :

- être venu au moins une fois à un petit déjeuner dans les six mois précédents ;

- être présent dans les contacts RézoTOT sur Viadéo ;

- rejoindre le groupe RézoTOT sur Viadéo.



Mes compétences :

Réseaux sociaux