Jean-Michel LHOPITAULT

Ingénieur diplômé avec une forte fibre commerciale mais aussi passionné par les nouvelles technologies, j'ai tout d'abord travaillé comme chargé d'affaires dans une agence d'évènementiel pendant 4 ans avant de créer ma propre société d'électricité spécialisée en domotique et en alarme et vidéo surveillance que je dirige depuis 7 ans. Polyvalent, j'aime alterner le terrain, la gestion des équipes et des chantiers mais aussi répondre à des défis techniques. Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités qui me permettraient d'exploiter toutes mes compétences.