Jean-Michel LIGNER

Notre société est spécialisée dans le domaine de l’électricité (puissance et distribution) et de l’automatisme industriel (process , contrôles et régulations : vitesse, débit, pression, température…).



Nous sommes présents dans plusieurs secteurs comme la pharmacie, le traitement ou la purification de l’eau, la métallurgie, la plasturgie, le textile, le nucléaire, la chimie , le gaz et pétrole … Nous réalisons l’études et la faisabilité de vos projets jusqu’à la réalision de solutions clef en main.



Nous maitrisons plus particulièrement l’automatisme de process industriel (régulation, variation, capteurs, IHM, enregistrements, …) sur automates Schneider, Siemens mais aussi, Rockwell Allen Bradley, Proface, ….



En outre nous vous apportons une compétence et une expérience de plus de 20 ans sur les aspects réglementaires et qualités nécessaire à vos métiers (SAT, FAT, QO, QI , PART 11….)



Nous intervenons sur des installations nouvelles ou existantes en France comme à l’étranger. Nous pouvons également vous fournir des solutions pour vos problématiques de maintenance (Thermographie, analyse vibratoire…) ou de dépannage.



Enfin pour améliorer le service que nous pouvons nous apporter; DSA peut s'appuyer sur 3 société soeurs :



AC'LEC société d'électricité industrielle a rejoint les équipes de DSA en décémbre 2013.



GSI a été créée en Mai 2013. C'est une société de gravure (mécanique) et signalétique industrielle (laser).



ATELY DESIGN a été rachetée le 30 Avril 2014. Fabricant depuis plus de 35 ans, d’étiquettes alimentaires, de PLV et de signalétique pour les marchés de la Grande Distribution, les PMI - PME, et l’Industrie, met son expertise au service de la communication de votre identité visuelle.



