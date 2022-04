Emmanuel Ligner photographe vit dans le pays de Retz en Loire Atlantique.

Il réalise des images au service d'une histoire esthétique et documentaire. Emmanuel Ligner croise différentes techniques et travaille au numérique, à la chambre photographique grand format, au sténopé...

Il partage son activité entre son statut de photographe indépendant et de salarié au sein d’une association « Le Bruit de mon Œil ». Cette association a pour but de mettre l'image au cœur d'une utilité sociale, de chercher et de raconter l'histoire, enfin de transmettre de façon libre et partagée.

Avec le Bruit de mon Œil, Il a créé en 2010 La Caravane Photographique, laboratoire argentique itinérant.

Toujours avec Le Bruit de mon Œil, il réalise avec Tesslye Lopez un POM (Petit Objet multimédia) intitulé « Les Grands Ensembles » autour de la vie du Sillon de Bretagne (Saint Herblain / Loire Atlantique).

Il est à l'origine d'un collectif entre Nantes et Marseille "Ici tout est lent!". Loin d'une vision passéiste, ce collectif interroge les croisements possibles entre techniques anciennes et nouvelles technologies.

Il se consacre également à l'écriture et la musique. Il a créé en 2005, le groupe Komandant Cobra (Label Kythibong).

Ses projets pour la suite de l’année 2013 : un projet en mai 2013 avec la Caravane Photographique au Centre Nantais d’Hébergement des Réfugiés, une semaine de résidence dans le cadre de la saison culturelle de la ville d’Indre, un projet photographique avec la ville de Machecoul sur 2013/2014

Une démarche multi-médias, intime et personnelle mais ouverte et tournée vers les autres



www.emmanuelligner.fr



www.vimeo.com/lebruitdemonoeil



Bonne lecture!





Permis B véhicule personnel / Français, Anglais / Maitrise des outils bureautiques / Logiciels de traitement photo / Maitrise labo noir et blanc / Chambre photographique, moyen format, format 24X36, boitiers numériques, sténopés...



Mes compétences :

Illustration

Documentaire

Agriculture

Développement local

Reportage

Photo

Édition

Photographie