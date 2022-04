Jean-Michel LOMBARD

Bonjour à vous,



Je suis actuellement en poste pour SUPRA SA sur les régions suivantes : RHONE-ALPES-AUVERGNE / PACA-CORSE.



Commercial confirmé avec plus de 25 ans d'expérience au service des professionnels dans le domaine saisonnier, dont 20 ans spécifiquement dans le domaine de la biomasse "chauffage au bois + granules", au travers de différents canaux tels que les "détaillants", "spécialistes", "grossistes électro-ménagistes et thermiques", "concessionnaires", et aussi l'intégralité des enseignes grande distribution de Bricolage".



Maîtrise de l'outil informatique, très bonnes qualités relationnelles, anglais pro, et aussi parfaite connaissance des marchés saisonniers :

"Hiver" pour le chauffage granulés et bois.

"Eté" avec la climatisation, et BBQ + produits camping, grâce mes précédentes fonctions commerciales chez "Camping-gaz".



Mes compétences :

Appoint électrique

Chauffage au granules

Chauffage au bois

Energies renouvelables

Informatique

Anglais professionnel

Climatisation

Articles de camping