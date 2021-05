Jean-Michel LUCCITTI

Au cours de ma carrière militaire, j’ai eu l’occasion de piloter des équipes pluridisciplinaires pour conduire des projets de transformation dans des structures de formation professionnelle, en France et dans les outre-mer français, mais aussi de mener des projets de coopération à l’étranger, en particulier en Afrique.



Répondant à une attente immédiate de nombreuses personnes en difficulté, ces activités offrent une ouverture sur de nombreux partenaires (associations, entreprises, institutions, organisations internationales) qui œuvrent dans le même sens, et exige de mettre en synergie nos efforts communs.



Sachant travailler avec des ressources limitées et dans l’urgence, je peux aider une structure à mieux s’organiser, rationaliser et optimiser ses moyens, lui permettre de trouver de nouveaux partenaires et débouchés. Je suis également en mesure de mener tout type de projet structurant en Afrique en particulier, et en maîtriser les aspects budgétaires, juridiques et techniques dans un environnement complexe.