Jean-Michel MALDERA

Je suis designer graphique, illustrateur et directeur artistique depuis 1986. Co-fondateur de l'agence grenobloise Alligator Design que j'anime durant 19 ans, je travaille aujourd'hui sur des projets de communication visuelles très variés et pour des commanditaires régionaux et nationaux. Passionné par la création et la recherche qu'elle implique, j'accompagne mes clients avec exigence dans leurs démarches de communication dans le but d'y apporter des réponses originales et innovantes en fonction des sujets à traiter. Aujourd'hui je peux répondre à tout types de commandes associant différents partenaires (photographes, stylistes, développeurs web, imprimeurs) pour vous garantir un résultat conforme à vos attentes.



Mes compétences :

Charte graphique

Direction artistique

Identité visuelle

Image de marque

Design graphique

Graphisme

Illustration

Cours de Design Graphique