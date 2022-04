Jean-Michel Malé



- Ingénieur agronome INA Paris-Grignon. Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

- Urbaniste qualifié

- Plus de 20 ans d’expérience en environnement et en développement des territoires.

- Poste actuel : Enseignant de SVT dans l'enseignement privé catholique sous contrat d'association avec l'État.



Projet actuel : enseigner les sciences de la vie et de la terre dans l'enseignement catholique en Isère.

Lauréat du concours externe CAFEP-CAPES SVT (2017). Professeur-stagiaire au collège Bayard (Grenoble) pour l'année scolaire 2017-2018. Formation en alternance CEPEC/ISFEC Auvergne-Rhône-Alpes.



Mes deux métiers entre 2000 et 2017 :



- Traduire dans le concret des orientations de politiques publiques nationales en les adaptant au contexte d’un territoire régional ou local, en animant des équipes techniques pluridisciplinaires ;



- Réaliser des missions en mode projet, sur des sujets stratégiques combinant des enjeux techniques et différents niveaux d’autorités locales, dans des domaines innovants.



Ces dernières années, j'ai principalement dirigé des services techniques dans le domaine de l’écologie et de l'énergie. Champ technique : eau et milieux aquatiques, qualité de l'air et des sols, préservation de la biodiversité, transition énergétique.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Développement territorial

Développement durable

Transition énergétique

Protection de l'environnement