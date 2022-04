Actuellement chez Allianz mon activité est de proposer des solutions financières, fiscales et juridiques parfaitement adaptées à la situation et aux besoins de mes clients et prospects.



En un mot, pas de solution toute faite, simplement du sur mesure.



Pour ce faire, je réalise avec vous votre bilan patrimonial afin de répondre à vos objectifs.



Ce bilan vous permet de connaître, par exemple le montant de vos droits à la retraite, les conséquences de votre régime matrimonial sur la protection de votre famille...



La solution miracle n existe pas, mais en gérant votre patrimoine, nous allons ensemble organiser rationnellement ses ressources et son utilisation pour atteindre vos objectifs personnels et familiaux.



Je reste bien entendu a votre écoute et a votre disposition pour tout complément d informations.



Jean-Michel MANCEAU

tél: 06 75 23 10 98



Mes compétences :

CGPC

Chef d'entreprise

gestion de patrimoine

gestion de trésorerie

Gestion privée

ISF

LMNP

Optimisation

optimisation fiscale

Préparation retraite

Rémunération

Retraite

SCI

Transmission

Transmission d'entreprise

Trésorerie

Conseil