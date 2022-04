Karine MANCEAU PHILIPPOT

D'une formation générale en économie et management stratégique des organisations, j'ai choisi de me spécialiser dans la communication, et plus spécifiquement sur les questions de l'environnement et du développement durable.

Ce domaine, en pleine expansion, m'offre de réelles opportunités de création de projets, qu'ils soient stratégiques ou terrains.

Je suis actuellement en poste et reste à l'écoute de toutes propositions professionnelles dans ce domaine.



Compétences linguistiques : anglais (courant) et espagnol (notions)



Compétences informatiques : Bureautique élargie (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher) - logiciels (Quark Xpress, Indesign, Photoshop, Image Ready) - Messageries et Internet (Outlook Express, Lotus Notes, SPIP)



Mes compétences :

Biodiversité

Communication

Développement durable

Energie

Énergie renouvelable

Environnement

Nature