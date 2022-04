Jean-Michel MASSON

Bonjour,



Solide expérience dans la production Cosmétiques et Détergents, dans le Management d'Usines et dans la Sous-Traitance en France ou à l'étranger,



Vous recherchez un Directeur de site de production en Sous-Traitance ou quelqu'un capable d'organiser et de coordonner toutes les étapes amont et aval de la sous-Traitance de production,salarié ou indépendant.



Je prendrai en mains ces opérations, du sourcing des composants jusqu'à la livraison des produits finis dans les pays de votre choix.



Entrepreneur, déterminé, impliqué, rigoureux.J'aime agir.



Mes compétences :

Cosmétiques

Détergents

Directeur usine

International

Opérations industrielles

Production