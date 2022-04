Jean-Michel MATHEVON

Actuellement Coordinateur de Projet chez SIEMENS VAI MT SAS, Ingénierie d'équipements et d'ensembles industriels pour l'industrie métallurgique, mes missions principales peuvent se résumer ainsi :

- gestion des interfaces entre tous les acteurs des projets, pilotage transverse des projets,

- assistance du Chef de Projet, fédération de l'équipe projet, reporting externe et interne.

- mise en oeuvre de la planification globale,

- interface active avec les Bureaux d'Etudes, planification et suivi de la réalisation des dossiers techniques.



En veille actuellement, je souhaite intégrer un poste transverse dans le management de projet, avec une ouverture vers tous les domaines d'activité, plutôt à l'International.

Mon intérêt se porte vers des secteurs très porteurs, tels que l'Énergie, la Défense, ou les Transports.



Mes compétences :

Gestion

Coordination

Ingénierie

Planification

Amélioration continue

Qualité

Gestion de projet

Management

Transport