Jean-Michel MAUFFRAY

Responsable de la société DAKOTA Productions.



Performant dans les secteurs multimédias suivants : VIDEO, AUDIO, 3D, PHOTO, LABO AUDIO/VIDEO, DUPLICATION.



VIDEO : Réalisations de films d'entreprises, reportages, captation vidéo, spots commerciaux, habillage graphique. Pour voir nos dernières réalisations : https://vimeo.com/dakotaproductions



AUDIO : réalisation spot radios, voix publicitaire, habillage sonore, voix off films, doublage.



3D : Modélisation et animations



LABO : Encodages, authoring DVD et Blu-Ray, transferts, duplication



Mes compétences :

Sociable