Jean-Michel MENICHINI

Mon profil depuis 19 ans est celui d'un Directeur de Centre de Profit à forte orientation commerciale dans le domaine de la santé, B to B : cycle de vente long multi-interlocuteurs.

J'ai acquis une bonne connaissance des organisations, du management et des process de fonctionnement des entreprises.

Mes missions principales sont le développement commercial, le coaching et le management d'équipes, commerciales, pluridisciplinaires et de managers, la gestion de budgets, d'objectifs et de P&L.

Bonne connaissance de l'environnement santé, B to B et des services, je possède une double formation Commerciale et Scientifique.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management d'équipe

Développement commercial

Direction commerciale

Direction des ventes

Gestion de centre de profit